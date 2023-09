20 сен 2023



JEFF SCOTT SOTO в ART OF ANARCHY



"Vilified", новое видео группы ART OF ANARCHY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Let There Be Anarchy", выходящего 16 февраля на Pavement Music:



01. Die Hard

02. Echo Your Madness

03. Vilified

04. Bridge Of Tomorrow

05. Writing On The Wall

06. Rivals

07. Blind Man's Victory

08. Dying Days

09. The Good, The Bad, And The Insane

10. Disarray







+0 -0



просмотров: 300