Новое видео DAMNED TO DOWNFALL



"When Everything Dies", новое видео группы DAMNED TO DOWNFALL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР Slavery For You:



"Breed Of Insanity"

"Enslaved By Faith"

"When Everything Dies"

"Chaos Reign"

"Need Me"







