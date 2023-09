все новости группы







Scream Therapy

?

-

-





23 сен 2023 : Новое видео SCREAM THERAPY



сегодня



Новое видео SCREAM THERAPY



"Scream Therapy", новое видео группы SCREAM THERAPY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Scream Therapy, выходящего 20 октября на Perris Records:



"Intro"

"Scream Therapy"

"Alibi"

"Run"

"Jagged Edges"

"Thick Of Things"

"Rabbit Hole"

"Burning Bridges"

"That Bullet"

"Wake Up Call"

"Ghosts Of Yesterday"

"Stir Crazy"

"Silence Never Lies"







+0 -0



просмотров: 125