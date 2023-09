сегодня



Новое видео DEATH DEALER UNION



"Ill Fated", новое видео DEATH DEALER UNION, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Initiation", выход которого намечен на 22 сентября на Napalm Records:



"Initiation"

"The Vow Of Silence"

"Ill Fated"

"Ekphrasis"

"The Integument"

"Mythos"

"The Big Blue"

"Back To Me"

"The Downfall"

" Love Me When I'm Ugly"

"Anew"

"Beyond Heaven"







просмотров: 117