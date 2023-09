24 сен 2023



Видео с текстом от SYLVATICA



In the Eyes Of God, официальное видео с текстом от SYLVATICA, доступно ниже. Этот трек взят из альбома “Cadaver Synod”, выход которого намечен на 20 октября на Mighty Music: https://sylvatica1.bandcamp.com/







