24 сен 2023



Новая песня NAIL WITHIN с вокалистом SODOM



NAIL WITHIN опубликовали официальное видео с текстом к новому треку Bleeding Society, в записи которого принимал участие Tom Angelripper, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома Sound Of Demise, релиз которого намечен на 17 ноября:



Bleeding Society

Eyes Of Evile

Sound Of Demise

Regression… And The Price We Pay

Duplicate Our Lives

Years Of Madness

Everything We Know

Words As Weapons

Manipulated And Doomed

Severe Suffering

Isolate







