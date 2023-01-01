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*THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за трансфобные комментар... 49
*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 38
*Лидер FEAR FACTORY: «По сути вы платите площадке, чтобы там ... 28
*BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World» 25
*Вокалист MAYHEM рассказал, как убивали Евронимуса 22
[= ||| все новости группы



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Nail Within

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|||| 24 сен 2023

Новая песня NAIL WITHIN с вокалистом SODOM



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NAIL WITHIN опубликовали официальное видео с текстом к новому треку Bleeding Society, в записи которого принимал участие Tom Angelripper, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома Sound Of Demise, релиз которого намечен на 17 ноября:

Bleeding Society
Eyes Of Evile
Sound Of Demise
Regression… And The Price We Pay
Duplicate Our Lives
Years Of Madness
Everything We Know
Words As Weapons
Manipulated And Doomed
Severe Suffering
Isolate




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