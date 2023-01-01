Новая песня NAIL WITHIN с вокалистом SODOM

NAIL WITHIN опубликовали официальное видео с текстом к новому треку Bleeding Society, в записи которого принимал участие Tom Angelripper, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома Sound Of Demise, релиз которого намечен на 17 ноября:
Bleeding Society
Eyes Of Evile
Sound Of Demise
Regression… And The Price We Pay
Duplicate Our Lives
Years Of Madness
Everything We Know
Words As Weapons
Manipulated And Doomed
Severe Suffering
Isolate
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