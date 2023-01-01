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Новое видео THE DEFIANT
"Where Were You?", новое видео группы THE DEFIANT, в состав которой входят вокалист MIGHTY MIGHTY BOSSTONES Dicky Barrett, барабанщик Pete Parada (THE OFFSPRING), гитарист Greg Camp (SMASH MOUTH), басист Johnny Rioux (STREET DOGS) и клавишник Joey LaRocca (THE BRIGGS), доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома If We're Really Being Honest", релиз которого намечен на 27 октября на Side One Dummy:
01. Everybody Loves Me
02. Dead Language
03. Where Were You?
04. We Make Drugs
05. Can't Stop Cryin'
06. No Nothing
07. Where Did Lady Liberty Go?
08. As One
09. One Reason Or Another
10. Like Flies
11. These Shoes
12. It Is Over
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