Новое видео THE DEFIANT



"Where Were You?", новое видео группы THE DEFIANT, в состав которой входят вокалист MIGHTY MIGHTY BOSSTONES Dicky Barrett, барабанщик Pete Parada (THE OFFSPRING), гитарист Greg Camp (SMASH MOUTH), басист Johnny Rioux (STREET DOGS) и клавишник Joey LaRocca (THE BRIGGS), доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома If We're Really Being Honest", релиз которого намечен на 27 октября на Side One Dummy:



01. Everybody Loves Me

02. Dead Language

03. Where Were You?

04. We Make Drugs

05. Can't Stop Cryin'

06. No Nothing

07. Where Did Lady Liberty Go?

08. As One

09. One Reason Or Another

10. Like Flies

11. These Shoes

12. It Is Over







