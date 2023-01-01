Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за трансфобные комментар... 60
*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 39
*Лидер FEAR FACTORY: «По сути вы платите площадке, чтобы там ... 28
*BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World» 25
*Один из основателей ЗСРНР был исключён из совета директоров ... 21
*UDO DIRKSCHNEIDER хочет отпраздновать 50-летие творческой де... 15
*FLOTSAM AND JETSAM не нужны в США 14
*Новый песни MÖTLEY CRÜE «очень хороши» 10
*COREY TAYLOR: «Да мне даже ходить больно!» 10
*COREY TAYLOR: «У меня появилось чувство, что я не получаю до... 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за трансфобные комментар... 60
*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 39
*Лидер FEAR FACTORY: «По сути вы платите площадке, чтобы там ... 28
*BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World» 25
*Один из основателей ЗСРНР был исключён из совета директоров ... 21
[= ||| все новости группы



*

The Defiant

*
Страна
Unknown?
Стиль
-
Сайт
-
| - |

|||| сегодня

Новое видео THE DEFIANT



zoom
"Where Were You?", новое видео группы THE DEFIANT, в состав которой входят вокалист MIGHTY MIGHTY BOSSTONES Dicky Barrett, барабанщик Pete Parada (THE OFFSPRING), гитарист Greg Camp (SMASH MOUTH), басист Johnny Rioux (STREET DOGS) и клавишник Joey LaRocca (THE BRIGGS), доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома If We're Really Being Honest", релиз которого намечен на 27 октября на Side One Dummy:

01. Everybody Loves Me
02. Dead Language
03. Where Were You?
04. We Make Drugs
05. Can't Stop Cryin'
06. No Nothing
07. Where Did Lady Liberty Go?
08. As One
09. One Reason Or Another
10. Like Flies
11. These Shoes
12. It Is Over




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 215

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом