Новая песня RAGE BEHIND

“Don't Break”, новая песня группы RAGE BEHIND, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Eminence Or Disgrace, выход которого запланирован на восьмое декабря на Atomic Fire:



“Eminence Or Disgrace”

“Eye For An Eye”

“Genesis”

“Season Of Blood”

“Through Wrath”

“Dictated Freedom”

“The Blind”

“Hourglass And Revenge”

“Don’t Break”

“Worldwide Hostility”

“The Reign” (digipak bonus track)

“The Hands Of Revenge” (digipak bonus track)







просмотров: 184