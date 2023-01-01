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MARTYR LOGARIUS на Season Of Mist



MARTYR LOGARIUS заключили соглашение с Season Of Mist.



Образовавшись в 2021 году в окутанных туманом лесах Северной Калифорнии, MARTYR LOGARIUS стали грозной силой в мире экстремальной музыки. Это блэк-металлическое трио, состоящее из Noctifer, Urath и Vastator, стремилось проложить новый путь в своем уникальном жанре, известном как Formless Black Metal. Творческая искра MARTYR LOGARIUS разгорелась, когда они решили создать что-то новое в блэк-металле. Черпая вдохновение в различных поджанрах блэк-металла, включая брутальный blackened death и мелодичный post-black metal, они придумали собственный поджанр и назвали его Formless Black Metal из-за смешения стилей, которые меняются в каждой песне.





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