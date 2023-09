сегодня



Новое видео ANIMA HERETICAE



Descended from the Mountains, новое видео ANIMA HERETICAE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Descended from the Mountains:



Arcane

Two Wolves

Kraken

Cimmerian Darkness

Kalman väki

The Vault of the Night

Descended from The Mountains https://www.animahereticae.com/







