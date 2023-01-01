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Новая песня SERAPHIC ENTOMBMENT



Quivering Majesty, новая песня SERAPHIC ENTOMBMENT, доступна для прослушивания ниже. Эта песня взята из нового альбома “Sickness Particles Gleam”, релиз которого намечен на тринадцатое октября. https://seraphicentombment.bandcamp.com/







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