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*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 39
*BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World» 25
*Один из основателей ЗСРНР был исключён из совета директоров ... 21
*UDO DIRKSCHNEIDER хочет отпраздновать 50-летие творческой де... 15
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Receiver

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|||| сегодня

Новая песня RECEIVER



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Unite, новая песня RECEIVER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "Whispers of Lore".




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