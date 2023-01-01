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Новая песня SLIDHR



What The Gauntlet Bestows, новая песня SLIDHR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "White Hart!", выход которого намечен на тринадцатое октября. http://slidhr.bandcamp.com/







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