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*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 39
*BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World» 25
*Один из основателей ЗСРНР был исключён из совета директоров ... 21
*UDO DIRKSCHNEIDER хочет отпраздновать 50-летие творческой де... 15
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Slidhr

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|||| сегодня

Новая песня SLIDHR



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What The Gauntlet Bestows, новая песня SLIDHR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "White Hart!", выход которого намечен на тринадцатое октября.




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