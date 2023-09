сегодня



MARTY FRIEDMAN и BRIAN AUGER в новом треке THE FUSION SYNDICATE



"Meteor Shower", новая песня группы THE FUSION SYNDICATE, в записи которого принимали участие MARTY FRIEDMAN и BRIAN AUGER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Beautiful Horizon, выход которого запланирован на третье ноября:



"Blood Red Supermoon Musick"

"Andromeda Passage"

"Cosmic Feeling"

"Got Me In A Lunar Funk"

"Retrograde"

"Meteor Shower"

"Beautiful Horizon"





Bonus tracks:





"At The Edge Of The Middle"

"Atom Smashing"

"In The Spirit Of…"







