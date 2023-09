сегодня



Новое видео ELM STREET



"The Price Of War", новое видео ELM STREET. доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "The Great Tribulation", выход которого намечен на 27/10/2023 на Massacre Records:



"Seven Sirens"

"Take The Night"

"The Price Of War"

"If Provoked, Will Strike"

"Behind The Eyes Of Evil"

"The Last Judgement"

"The Darker Side Of Blue"

"A State Of Fear"







