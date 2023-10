1 окт 2023



Новое видео SURRENDER THE CROWN



"Shatter Me", новое видео SURRENDER THE CROWN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "IV — THE HEALING", выход которого намечен на 29 сентября на F.A.M.E. Artist Recordings.







