все новости группы







Noidva

Финляндия

-

https://noidva.bandcamp.com/





29 сен 2023 : Новая песня NOIDVA



сегодня



Новая песня NOIDVA



"Lappish Shatanism", новая песня NOIDVA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "Lappish Shatanism", релиз которого намечен на 27 октября.







+0 -0



просмотров: 86

