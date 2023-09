сегодня



"Wait For The Sun", новое видео TOMORROW'S OUTLOOK, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Black Waves, выход которого намечен на Sörvik Rock Music:



"Eventide"

"Oceans Of Sadness"

"Black Hearts And Roses In Snow"

"Black Waves"

"Silver Ghost"

"Wait For The Sun"

"Lament Of The Damned"

"When Falls The Axe"

"The Monument"

"The Calm" (Aria cover)







