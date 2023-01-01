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*THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за трансфобные комментар... 64
*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 40
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета... 31
*Один из основателей ЗСРНР был исключён из совета директоров ... 21
*Барабанщик METALLICA: «Творчество — это важная часть нашей с... 18
[= ||| все новости группы



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Rizon

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29 сен 2023 : 		 Новое видео RIZON

8 дек 2022 : 		 Новое видео RIZON
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|||| сегодня

Новое видео RIZON



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Love Your Life, новое видео RIZON, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Prime Time".




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