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Новая песня BODY VOID



Human Greenhouse, новая песня группы BODY VOID, доступна ниже. Этот трек взят из нового альбома "Atrocity Machine", выходящего 13 октября на Prosthetic Records.



Трек-лист:



1. Microwave

2. Human Greenhouse

3. Flesh Market

4. Cop Show

5. Divine Violence

6. Atrocity Machine http://bodyvoid.bandcamp.com/







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