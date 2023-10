сегодня



Видео с текстом от DIABOLIC NIGHT



DIABOLIC NIGHT опубликовали официальное видео с текстом на песню “The Sacred Scriptures". Этот трек взят из альбома "Beneath The Crimson Prophecy".



Трек-лист:



“Revelation”

“Tales Of Past & Mystery”

“The Sacred Scriptures”

“Pandemonium”

“Starlit Skies”

“Vicious Assault”

“Voyage To Fortune”

“Arktares Has Fallen”







