Музыканты JETHRO TULL, KANSAS, JEFF BECK, MR. BIG на новом альбоме FLY TO THE SUN



"Soaring With Angels", новое видео группы FLY TO THE SUN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома, выходящего 27 октября на Universe Records. В его записи принимали участие Ray (вокал, флейта; Universe Records), Jennifer Batten (гитара; Jeff Beck, Michael Jackson), Billy Sheehan (бас; David Lee Roth, Mr. Big, The Winery Dogs), Andrew Giddings (клавишные; Jethro Tull, The Animals), Gregg Bissonette (барабаны; Ringo Starr, ELO, David Lee Roth), Joe Deninzon (скрипка; Kansas), JJ Sansaverino (гитара; #1 Billboard) и другие.







