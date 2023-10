сегодня



Сыновья STEVE'a LUKATHER'a, PHIL'a COLLINS'a в THE EFFECT



Группа THE EFFECT, в состав которой входят Trev Lukather (сын Steve'a Lukather'a) на гитаре, Nic Collins (сын Phil'a Collins'a) на ударных, Steve Maggiora (Toto) на клавишах и вокалист Emmett Stang, дебютирует на сцене 15 октября в The Knitting Factory, North Hollywood, а тринадцатого октября состоится релиз сингла “Unwanted”.







