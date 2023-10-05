Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик POISON: «У Тейлор Свифт больше смелости, чем у бо... 60
*Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит» 40
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета... 36
*Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников 32
*Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы» 21
*Барабанщик METALLICA: «Творчество — это важная часть нашей с... 19
*SHARON OSBOURNE планирует открыть музей OZZY 17
*Видео полного выступления YNGWIE MALMSTEEN 17
*Новый альбом CANNIBAL CORPSE доступен для прослушивания 16
*Фронтмен DOKKEN ответил критикующим его фэнам: «Просто не пр... 16
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик POISON: «У Тейлор Свифт больше смелости, чем у бо... 60
*Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит» 40
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета... 36
*Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников 32
*Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы» 21
[= ||| все новости группы



*

The Effect

*
Страна
Unknown?
Стиль
-
Сайт
-
| - |

|||| сегодня

Сыновья STEVE'a LUKATHER'a, PHIL'a COLLINS'a в THE EFFECT



zoom
Группа THE EFFECT, в состав которой входят Trev Lukather (сын Steve'a Lukather'a) на гитаре, Nic Collins (сын Phil'a Collins'a) на ударных, Steve Maggiora (Toto) на клавишах и вокалист Emmett Stang, дебютирует на сцене 15 октября в The Knitting Factory, North Hollywood, а тринадцатого октября состоится релиз сингла “Unwanted”.

THE EFFECT Feat. Sons Of STEVE LUKATHER, PHIL COLLINS Announce Debut Showcase In Los Angeles; First Single Out October 13




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

5 окт 2023
Вашингтон Ирвинг
Стрёмблад, Джиленхол, Галкин и Шуфутинский - такой состав не может играть хуйню по определению.

просмотров: 266

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом