5 окт 2023 : Новый альбом HELLMAN выйдет зимой



Группа HELLMAN опубликовала обложку и трек-лист нового альбома, получившего название "Born, Death, Suffering", выход которого намечен на 26 января.



Трек-лист:



"The 4th Power"

"Desktop Activist"

"A Waste Of Human Being"

"The Cycle"

"Bringer Of Death"

"Unnecessary Consuming"

"Silent Genocide"

"Sacrifice Zone"

"Out Of Hand" (Entombed Cover)

"Where Was God"







