Новое видео UNPROCESSED



"Blackbone", новое видео группы UNPROCESSED, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "...and everything in between", выход которого запланирован на первое декабря.



Трек-лист:



“Hell”

“Lore”

“Thrash”

“Blackbone”

“Die On The Cross Of The Martyr” (feat. Polyphia’s Scott LePage)

“Glass”

“Abysm”

“I Wish I Wasn’t”

“Purgatory”







