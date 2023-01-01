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*Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит» 40
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета... 36
*Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников 32
*Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы» 21
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Suldusk

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5 окт 2023 : 		 SULDUSK на Napalm Records
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SULDUSK на Napalm Records



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Группа SULDUSK заключила контракт с лейблом Napalm Records, на котором в начале 2024 года состоится выход нового релиза.

Emily Highfield сказал:

«Мы очень рады объявить о подписании международного соглашения с Napalm Records. Присоединение к такому уважаемому лейблу, разделяющему наши взгляды и увлечённость музыкой, которую мы создаем, — это начало новой главы для SULDUSK. Подписание контракта позволит нам охватить большее количество наших поклонников, а также отправиться в турне за пределы Австралии. Новый альбом будет выпущен на Napalm Records в начале 2024 года, о чём мы сообщим в ближайшее время».

Australia's SULDUSK Signs Worldwide Contract With Napalm Records




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