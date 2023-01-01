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SULDUSK на Napalm Records



Группа SULDUSK заключила контракт с лейблом Napalm Records, на котором в начале 2024 года состоится выход нового релиза.



Emily Highfield сказал:



«Мы очень рады объявить о подписании международного соглашения с Napalm Records. Присоединение к такому уважаемому лейблу, разделяющему наши взгляды и увлечённость музыкой, которую мы создаем, — это начало новой главы для SULDUSK. Подписание контракта позволит нам охватить большее количество наших поклонников, а также отправиться в турне за пределы Австралии. Новый альбом будет выпущен на Napalm Records в начале 2024 года, о чём мы сообщим в ближайшее время».







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