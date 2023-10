все новости группы







Degrave

?

-

-





8 окт 2023 : Новый альбом DEGRAVE выйдет осенью



сегодня



Новый альбом DEGRAVE выйдет осенью



DEGRAVE заключили контракт с лейблом Horror Pain Gore Death Productions, на котором третьего ноября состоится релиз альбома “Volume”:



“13”

“Volume”

“Raised On Hate And Hooch”

“Sanguinated Sacrifice”

“Billy’s Way”

“The Banshee”

“Overlord”

“Transmission Overdrive”

“Badge And Gun”

“L’Appel Du Vide” “Transmission Overdrive”“Badge And Gun”“L’Appel Du Vide”







+0 -0



просмотров: 109