Новое видео MARDELAS



"Patriot Anthem”, новое видео MARDELAS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из сингла Snake to the Fire:



01. Patriot Anthem ★

02. ICE-PICK ★

03. Strike the Beast

04. Patriot Anthem (Instrumental)

05. ICE-PICK (Instrumental)

06. Strike the Beast (Instrumental) http://mardelas.com/







