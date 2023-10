сегодня



Новая песня MIARA



‘Hungering Inside’, новая песня MIARA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из одноименного дебютного альбома, выход которого намечен на 17 ноября на l Inverse Records:



1 – Hungering Inside

2 – You Still Remain

3 – The Gate of Hell

4 – Fit Into the Mold

5 – Save Me

6 – Broken Bond

7 – My Will Dominates

8 – Trying

9 – Honesty Is a Dream https://miara.bandcamp.com/







