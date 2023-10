сегодня



Новая песня XOTH



"Sporecraft Zero", новая песня группы XOTH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Exogalatic, выход которого запланирован на третье ноября на Dawnbreed Records:



"Reptilian Bloodsport"

"Manuscripts Of Madness"

"Sporecraft Zero"

"The Parasitic Orchestra"

"Saga Of The Blade"

"Reflective Nemesis"

"Battlesphere"

"Map To The Stars, Monument To The Ancients"







