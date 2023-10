сегодня



Новое видео W.E.B.



"Necrology Of Hel", новое видео группы W.E.B., доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР Into Hell Fire We Burn, выходящего 26 октября на Metal Blade Records:



"Into Hell Fire We Burn"

"Forbidden Storm"

"Necrology Of Hel"

"Lunar Nightmares"

"Clamor Luna Orchestram"

"Non Serviam" (Rotting Christ cover)







+0 -0



( 1 ) просмотров: 167