Видео с текстом от CARE OF NIGHT

CARE OF NIGHT опубликовали официальное видео с текстом на песню "Tonight", которая взята из нового альбома Reconnected, выход которого запланирован на 17 ноября на Frontiers Music Srl:



“Street Runner”

“Tonight”

“Caught Feelings”

“No One Saves The World Alone”

“Melanie”

“Half Of My Heart”

“Follow Through”

“Wrong”

“End Of A Chapter”

“Stay With Me”

“You’ve Been Right Here All Along”







