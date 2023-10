Новое видео END

сегодня



"Thaw", новое видео группы END, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Sin Of Human Frailty", выходящего 27 октября на Closed Casket Activities.



Трек-лист:



"A Predator Yourself"

"Gaping Wounds Of Earth"

"The Sin Of Human Frailty"

"Thaw"

"Embodiment Of Grief"

"Twice Devoured Kill"

"Worthless Is The Lamb"

"Hollow Urn"

"Infest"

"Leper"







