сегодня



Новая песня DISPLAY OF DECAY



“Legion Of Doom”, новая песня группы DISPLAY OF DECAY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из из альбома Vitriol, релиз которого намечен на 20 октября на Gore House Productions:



“Malicious Motorcide”

“The Butcher”

“Legion Of Doom”

“Familial Feast”

“Harbinger”

“Hot Lead Vengeance”

“Slaughtercast”

“Vitriol”







