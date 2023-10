все новости группы







Fifth Note

11 окт 2023 : Новое видео FIFTH NOTE



Новое видео FIFTH NOTE



"Always Love You", новое видео группы FIFTH NOTE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Here We Are, выходящего восьмого декабря:



“Rider”

“Always Love You”

“Dreamer”

“Fantasy”

“I Won’t Give Up”

“Here We Are”

“Misfortune”

“Falling Apart”

“Confused Trauma”

“Drifted”

“End Time’s”

“Here We Are” (Acoustic Version – Japan Bonus Track)







