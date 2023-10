сегодня



Видео с текстом от MARCH TO DIE



MARCH TO DIE опубликовали официальное видео с текстом к композиции Stand and be Counted. Этот трек взят из альбома "Tears of the Gorgon", выход которого намечен на 24 ноября на No Remorse Records:



1. The Eternal Oath

2. One Eyed King

3. Hail to Thee

4. Son of the Old Gods

5. Helmetsmasher

6. March to Die

7. Stand and be Counted

8. Decapitation

9. Tears of the Gorgon







