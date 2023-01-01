Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*BRUCE DICKINSON о новом альбоме 30
*Цветные винилы от METALLICA 30
*HYPOCRISY о "The Final Chapter" 23
*DON DOKKEN: «У меня депрессия, но я же не накладываю на себя... 16
*Вокалист DISTURBED: «Ох, мои бедные ев...и!» 13
*Видео полного выступления METALLICA 13
*Новый альбом JUDAS PRIEST весной, сингл — осенью 11
*Лидер MEGADETH: «Когда вернется Kiko? А кто его...» 10
*Новый релиз PARADISE LOST выйдет зимой 10
*Лидер PRONG: «STATIC-X украли у нас довольно много всего» 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*BRUCE DICKINSON о новом альбоме 30
*Цветные винилы от METALLICA 30
*HYPOCRISY о "The Final Chapter" 23
*DON DOKKEN: «У меня депрессия, но я же не накладываю на себя... 16
*Вокалист DISTURBED: «Ох, мои бедные ев...и!» 13
[= ||| все новости группы



*

Vajra

*
| - |

|||| сегодня

Кавер-версия хита Пэт Бенатар от VAJRA



zoom
VAJRA представили свое прочтение хита Пэт Бенатар "Love Is A Battlefield".

«Обычно мы не делаем кавер-версий, но мы хотели отдать дань уважения одной из наших идейных вдохновительниц, и нам нужна была песня, в которой было бы место для " Varjasize" и создания своей версии. Мы ехали по трассе New York Thruway, подпевая магнитоле, и когда Annamaria залихватски исполнила эту песню, я понял, что это именно то, что нужно», — вспоминает гитарист Dave Sussman.

Annamaria: «Песня отражает некоторую растерянность, которую я испытываю в мире, который кажется перевернутым с ног на голову. Мы все все еще восстанавливаемся после пандемии, закрытия компаний, погружены в экономический кризис. Мы еще не до конца исцелились. Музыка и искусство, похоже, отодвинуты на второй план сценарным реалити-шоу, и я уже не знаю, где мое место. Я переосмыслил свою сущность, и исполнение этой песни вернуло меня на землю и вдохновило на то, чтобы вытереть лицо, встать на ноги и разобраться в себе».

VAJRA Pays Tribute To PAT BENATAR With Reimagined Cover Of




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 121

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом