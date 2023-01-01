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Кавер-версия хита Пэт Бенатар от VAJRA



VAJRA представили свое прочтение хита Пэт Бенатар "Love Is A Battlefield".



«Обычно мы не делаем кавер-версий, но мы хотели отдать дань уважения одной из наших идейных вдохновительниц, и нам нужна была песня, в которой было бы место для " Varjasize" и создания своей версии. Мы ехали по трассе New York Thruway, подпевая магнитоле, и когда Annamaria залихватски исполнила эту песню, я понял, что это именно то, что нужно», — вспоминает гитарист Dave Sussman.



Annamaria: «Песня отражает некоторую растерянность, которую я испытываю в мире, который кажется перевернутым с ног на голову. Мы все все еще восстанавливаемся после пандемии, закрытия компаний, погружены в экономический кризис. Мы еще не до конца исцелились. Музыка и искусство, похоже, отодвинуты на второй план сценарным реалити-шоу, и я уже не знаю, где мое место. Я переосмыслил свою сущность, и исполнение этой песни вернуло меня на землю и вдохновило на то, чтобы вытереть лицо, встать на ноги и разобраться в себе».







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