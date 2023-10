сегодня



Новое видео SVARTKONST



Haunt Me. новое видео SVARTKONST, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома “May the Night Fall”, выход которого состоялся 29 сентября на Trust No One Recordings.



Трек-лист:



Haunt Me

Breath of Satan

Straight to the Grave

Endless Dark

Spectral Mirror

Crooked Horns

Filth Worship

Concrete and Steel

May the Night Fall

Crown of Dead Flowers https://svartkonst666.bandcamp.com/releases







+0 -0



просмотров: 131