14 окт 2023 : Новое видео AKILLA



"Blood & Bone", новое видео группы AKILLA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Gods Have Spoken:



"Winds Of Winter"

"Serpent & The Son"

"Queen Of Heaven"

"Song Of The Seafarers"

"Blood & Bone"

"Cosmica"

"The Gods Have Spoken"

