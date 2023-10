все новости группы







14 окт 2023 : Новая песня DETHRONED



сегодня



Новая песня DETHRONED



"Come To Me", новая песня группы DETHRONED, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома A Bridge To Eternal Darkness, выход которого запланирован на декабрь:



"Come To Me"

"Vinum Creaturae"

"Disciple Of The Elders"

"Colour Out Of Space"

"Void"

"Ewig Fäulnis"

"Ruf Der Tiefe"

"Descent"

"A Bridge To Eternal Darkness"

"Im Zeichen Des Bösen" (Grausamkeit cover)







