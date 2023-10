сегодня



Новая песня FARSOTH



Bound to Death, новая песня FARSOTH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома Morbid Symphonies, выход которого намечен на 24 ноября на Black Lion Records:





1. Hate

2. Nothingness

3. Infernal Bondage

4. Morbid Symphony

5. Bound To Death

6. Afterlife

7. Provoke Me

8. Your Death

9. Rotten Flesh Stew

10. World Beyond







+0 -0



просмотров: 162