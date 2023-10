16 окт 2023



Новая песня INFECTION CODE



Something Wicked This Way Comes, новая песня INFECTION CODE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Sulphur", релиз которого намечен на 17 ноября на Time To Kill Records.







