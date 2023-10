все новости группы







17 окт 2023 : Новое видео CYAN



Новое видео CYAN



"Broken Man", новое видео группы CYAN, в состав которой входят Rob Reed, Peter Jones, Luke Machin и Dan Nelson доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Pictures From The Other Side, выходящего 17 ноября:



"Broken Man"

"Pictures From The Other Side"

"Solitary Angel"

"Follow The Flow"

"Tomorrow’s Here Today"

"Nosferatu "





DVD consists of:





- Full album in Dolby Digital and dts 5.1 surround

- Promo videos





+ The Quiet Room session (live acoustic performance)





"I Defy The Sun"

"Don’t Turn Away"

"Call Me"

"Man Amongst Men/The Sorceror"

"Snowbound"

"For King And Country"







