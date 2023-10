все новости группы







Carnal Tomb

18 окт 2023 : Новая песня CARNAL TOMB



Новая песня CARNAL TOMB



"Embalmed In Decay", новая песня группы CARNAL TOMB, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Embalmed In Decay, выход которого запланирован на третье ноября:



“Intro”

“The Putridarium”

“Cataclysmic Maze”

“Defiled Flesh”

“Draped In Disgust”

“Cerebral Ingestion”

“Morgue Usurper”

“Embalmed In Decay”

“Eyes Of The Chasm”







