Новая песня MORTUARY DRAPE



“Rattle Breath”, новая песня группы MORTUARY DRAPE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Black Mirror, выход которого запланирован на третье ноября:



“Restless Death”

“The Secret Lost”

“Ritual Unction”

“Drowned In Silence”

“Into The Oblivion”

“Rattle Breath”

“Nocturnal Coven”

“Mistress Of Sorcerer”

“The Unburied”

“Fading Flowers Spell”

“Black Mirror”







