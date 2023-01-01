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Mortuary Drape

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|||| сегодня

Новая песня MORTUARY DRAPE



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“Rattle Breath”, новая песня группы MORTUARY DRAPE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Black Mirror, выход которого запланирован на третье ноября:

“Restless Death”
“The Secret Lost”
“Ritual Unction”
“Drowned In Silence”
“Into The Oblivion”
“Rattle Breath”
“Nocturnal Coven”
“Mistress Of Sorcerer”
“The Unburied”
“Fading Flowers Spell”
“Black Mirror”

MORTUARY DRAPE To Release Black Mirror Album In November; First Single Streaming




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