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Бывший басист ACCEPT об уходе к бывшему вокалисту ACCEPT: «Я...
84
RUSH соболезнуют евреям
79
TOMMY LEE утверждает, что пил по два галлона водки в день
37
SHARON OSBOURNE: «Nikki Sixx м**ак, но нюхал ли Ozzy муравье...
36
ROB HALFORD: «Когда положат конец притеснениям LGBTQ+?»
34
все новости группы
Mortuary Drape
Италия
Black Metal
Death Metal
Thrash Metal
http://www.mortuary13drape.com
21 окт 2023
:
Новая песня MORTUARY DRAPE
3 окт 2017
:
Обложка и трек-лист нового DVD MORTUARY DRAPE
12 сен 2017
:
DVD MORTUARY DRAPE выйдет осенью
13 ноя 2015
:
Сплит MORTUARY DRAPE / NECROMASS выйдет в ноябре
1 апр 2013
:
Переиздание MORTUARY DRAPE выйдет в этом году
сегодня
Новая песня MORTUARY DRAPE
“Rattle Breath”, новая песня группы MORTUARY DRAPE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Black Mirror, выход которого запланирован на третье ноября:
“Restless Death”
“The Secret Lost”
“Ritual Unction”
“Drowned In Silence”
“Into The Oblivion”
“Rattle Breath”
“Nocturnal Coven”
“Mistress Of Sorcerer”
“The Unburied”
“Fading Flowers Spell”
“Black Mirror”
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Сообщений нет