Сын PAUL STANLEY в AMBER WILD



"Breakout", новая песня группы AMBER WILD, в состав которой входит Evan Stanley, доступна для прослушивания ниже.



Состав AMBER WILD:



Evan Stanley: Lead Vocals, Guitar

Marshall Via: Guitar, Vocals

Jake Massanari: Bass

Thomas Lowrey: Drums









You WON’T want to miss AMBER WILD opening for us on our tour. It’s The End Of The Road for us but it’s just the beginning for them! Prepare to be ROCKED. pic.twitter.com/CGRHGoMCkM





