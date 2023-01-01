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Crossfire

Ирландия

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23 окт 2023 : Видео с текстом от CROSSFIRE



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Видео с текстом от CROSSFIRE



CROSSFIRE сообщили о подписании контракта с лейблом Wormholedeath Records, на котором 15 декабря состоится релиз нового альбома "Switch To Reset". Видео с текстом к "Switch To Reset" доступно ниже.







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