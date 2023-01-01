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*RUSH соболезнуют евреям 80
*TOMMY LEE утверждает, что пил по два галлона водки в день 38
*SHARON OSBOURNE: «Nikki Sixx м**ак, но нюхал ли Ozzy муравье... 36
*ROB HALFORD: «Когда положат конец притеснениям LGBTQ+?» 35
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Crossfire

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Страна
IrelandИрландия
Стиль
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Сайт
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|||| сегодня

Видео с текстом от CROSSFIRE



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CROSSFIRE сообщили о подписании контракта с лейблом Wormholedeath Records, на котором 15 декабря состоится релиз нового альбома "Switch To Reset". Видео с текстом к "Switch To Reset" доступно ниже.

Irish Thrashers CROSSFIRE Sign With Wormholedeath Records;




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