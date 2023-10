сегодня



Кавер-версия METALLICA от NEMOPHILA



NEMOPHILA представили собственное прочтение хита METALLICA “Master Of Puppets”. Этот трек взят из нового ЕР, релиз которого намечен на восьмое ноября:



“Master Of Puppets” (Metallica)

“Sugar” (System Of A Down)

“(Sic)” (Slipknot)

“Stuck” (Limp Bizkit)







