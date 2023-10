сегодня



Новое видео SATAN'S FALL



Группа SATAN'S FALL выпустит новую работу, получившую название Destination Destruction, третьего ноября на Steamhammer/SPV в следующих вариантах:



- CD DigiPak (incl. poster)

- 12" LP, 140 g, black vinyl, printed inner sleeve, poster

- Download / Streaming

- Exclusive 12" LP (solid white) and CD/LP Bundle with T-shirt only at the Steamhammer shop



Трек-лист:



"Lead The Way"

"Garden Of Fire"

"Swines For Slaughter"

"Monster's Ball"

"Afterglow"

"No Gods, No Masters"

"Kill The Machine"

"Dark Star"





Bonus tracks on CD digipak:





"Es Wird Viel Passieren"

"Go Go Power Rangers" "No Gods, No Masters""Kill The Machine""Dark Star"Bonus tracks on CD digipak:"Es Wird Viel Passieren""Go Go Power Rangers"







+0 -0



просмотров: 175