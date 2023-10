все новости группы







SoleDriver

Международный

-

-





29 окт 2023 : Новое видел SOLEDRIVER

29 сен 2023 : Новое видел SOLEDRIVER



сегодня



Новое видел SOLEDRIVER



"Spinning Wheel", новое видел SOLEDRIVER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома RETURN ME TO LIGHT, релиз которого состоится на Frontiers Music Srl 17 ноября.



"Rise Again"

"Anymore"

"Pieces Of Forever"

"Hope’s Holding You"

"Spinning Wheel"

"Out Of The Dark"

"Eternal Flame"

"To Be Saved"

"Return Me To Light"

"Soul Inside"

"Wounded"







+0 -0



просмотров: 47